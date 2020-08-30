2020/08/30 | 08:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللسلطات الأمريكية سقوط قتيل أثناء اشتباكات بين داعمي ومعارضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بورتلاند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قتيل أثناء اشتباكات بين داعمي ومعارضين لترامب في بورتلاند) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط قتيل أثناء اشتباكات بين داعمي ومعارضين لترامب في بورتلاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).