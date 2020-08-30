2020/08/30 | 08:53 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاحد، رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء.

وقال التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "على اصحاب المجالس والمواكب الحسينية إلى مراعاة الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن لحماية المعزين من انتقال العدوى فيما بينهم".

ودعا التميمي "الخطباء الى الاستمرار بنهجهم التوعوي الصحي للوقاية من هذا الوباء"، مشددا بالوقت نفسه على "كوادر الجيش الابيض بالاستمرار بتقديم افضل الخدمات الصحية للمصابين".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يوجه رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يوجه رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).