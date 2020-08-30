2020/08/30 | 08:54 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة كشف أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، يوم السبت، أن الولايات المتحدة عرضت على حزب الله منذ العام 2000 وبعدها، فتح قنوات اتصال به و"تطوير النظام السياسي لصالحنا"، كما "وعُرض علينا أموال وسلطة"، مقابل "التخلي عن قضيتنا"، إلا أن الحزب "لم يفعل ولن نفعل".وقال السيد نصر الله، في كلامة خلال …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصر الله: رفضنا عروضا أميركية بالمال والسلطة مقابل التخلي عن قضيتنا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصر الله: رفضنا عروضا أميركية بالمال والسلطة مقابل التخلي عن قضيتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).