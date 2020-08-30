تحالف الفتح : على واشنطن عدم التدخل في شؤون العراق واحترام سيادته

2020/08/30 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ …شدد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، على ضرورة ان يقوم المفاوض العراقي بالزام واشنطن بعدم التدخل في شؤون بغداد واحترام سيادة العراق وإخراج القوات الاجنبية، وعدم اتخاذ العراق ساحة حرب.وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلةاليوم الاحد ، ان “المفاوض العراقي يجب ان يلزم اميركا باحترام سيادة العراق من خلال عدم التدخل […]

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