كاليفورنيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المنكهة

2020/08/30 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، ويهدف إلى الحد من استخدام مثل هذه المنتجات من قبل الشباب.

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