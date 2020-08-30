ماكرون يبدأ زيارته لبيروت بفنجان قهوة مع فيروز

2020/08/30 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

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اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع مع رمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون ولا يتفرقون وتجسده الفنانة الكبيرة فيروز.

وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر.

وكتب ماكرون في برنامجه عبارة "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في أنطلياس مساء الاثنين".

وسيعود ماكرون يوم غد وعلى جدول أعماله برنامجا مزدحما باللقاءات السياسية، في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل "حكومة مهمة" كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين واطّلعت عليها وكالة "رويترز".

وكانت حكومة حسان دياب قد قدمت استقالتها في وقت سابق من هذا الشهر، عقب انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 188 شخصا على الأقل ودمّر أحياء بأكملها، وتسبّب في تشريد 250 ألف شخص وهدم مؤسسات تجارية وأطاح بإمدادات الحبوب الأساسية.

علاقة صداقة مع فرنسا

وكان الرئيس الفرنسي اختتم زيارة إلى بيروت، في 7 آب الحالي، وكتب على تويتر عبارة "بحبك يا لبنان"، وهي عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبت اللبنانيين طيلة 15 عاما من الحرب الأهلية.

وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله مساء الاثنين في منزلها في الرابية قرب أنطلياس بشمال بيروت، بعيدا من العدسات الإعلامية.

وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة، توطّدت عام 1975 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي ضمن برنامج "سبيسيال ماتيو"، الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو وأدت هناك أغنية "حبيتك بالصيف".

واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية، عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في الأولمبيا باريس عام 1979 وغنت "باريس يا زهرة الحرية".

ويقول المقطع الأخير من الأغنية "يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح/ عن وطني اللي متوج بالخطر وبالريح/ قصتنا من أول الزمان/ بيتجرح لبنان بيتهدم لبنان/ بيقولوا مات وما بيموت/ وبيرجع من حجارو يعلي بيوت/ وتتزين صور وصيدا وبيروت".

ونالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988 ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك عام 1998.

ولم يصدر أي تعقيب من مكتب فيروز في لبنان أو من ابنتها المخرجة ريما الرحباني.



وتفاعل عدد من الفنانين والإعلاميين مع الإعلان عن لقاء الرئيس الفرنسي فيروز.

وسام شرف

واعتبر الفنان اللبناني ملحم زين في اتصال مع "رويترز"، أن الرئيس الفرنسي "سيحصل على وسام الشرف من رتبة فيروز من خلال هذا اللقاء لكون الاجتماع معها سيدوّنه في سجله ويتذكره الرأي العام أكثر من أي لقاء سياسي آخر".

وأضاف زين "لا أعتقد أن هذه الفرصة التاريخية تتكرر لأحد، حتى لزعماء كبار، كلنا نعرف أن حكاية فيروز والأبواب المغلقة حكاية طويلة، وهذا سرها الذي أحببناه كما حبنا لفنها...



طبعا سنحسد ماكرون على هذه الفرصة، ونعتبر أنه اختار الطريق الصح، هو أراد أن يقول لنا هذا لبنان الذي نريد...



على صورة فيروز الناصعة التي صنعت المجد".

ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء، حيث سيزور الأحياء المنكوبة والمتضررة من جراء الانفجار، كما سيزرع شجرة أرز مع أطفال لبنانيين في غابة جاج في شمال شرقي بيروت.

المصدر: الاندبندنت

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