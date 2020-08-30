وزير الصحة يوجه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في مراسيم 'عاشوراء'

2020/08/30 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

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وزير الصحة حسن التميمي

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية خلال مراسم "عاشوراء".

جاء ذلك في بيان له نشر مساء أمس السبت، 29 آب 2020، حيث دعا التميمي، اصحاب المجالس والمواكب الحسينية إلى "مراعاة الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن لحماية المعزين من انتقال العدوى فيما بينهم".

وطالب الخطباء بالاستمرار بنهجهم التوعوي الصحي للوقاية من هذا الوباء ، داعيا بالوقت نفسه "كوادر الجيش الابيض إلى الاستمرار بتقديم افضل الخدمات الصحية للمصابين، والتأكيد على فرقنا الصحية بمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في المراسيم العاشورائية".

ر.إ

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