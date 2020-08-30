انتقادات لرئيس البرلمان بعد اتهامه المكون الشيعي بمسؤولية السلاح المنفلت

2020/08/30 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..تعرض رئيس الرلمان محمد الحلبوسي لانتقادات حادة من قبل نواب من مختلف الكتل السياسية بعد اتهامه المكون الشيعي دون غيره بمسؤولية حمل السلاح المنفلت، محذرين في الوقت ذاته من محاولات التحريض على الاقتتال بين مكونات الشعب الواحد.وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “القوات الاجنبية الموجودة على […]

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