نائب عن الفتح: العدو يحاول استهداف المرجعية والحشد الشعبي

2020/08/30 | 09:37 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلن المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، الاحد، عن ابلاغ تحالف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بقاء القوات الاميركية في العراق لمدة ثلاث سنوات، مبينا ان تحالفه يرحب بكل زيارة خارجية لرئيس الحكومة باستثناء "اسرائيل".وقال الاسدي في حوار له، إن "العدو يحاول استهداف صمام الأمان في العراق بضمنها المرجعية الدينية العليا والحشد …

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