أغلب الولايات الأمريكية تتمرد على ترامب وتؤكد: تعامله مع كورونا أرعن

2020/08/30 | 09:37 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة رفضت أغلب الولايات الأمريكية الإرشادات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة باختبارات الكشف عن فيروس كورونا.واستمرت 33 ولاية على الأقل في التوصية، بإجراء اختبارات للناس الذين خالطوا مرضى ولا تظهر عليهم أعراض المرض، مما دفع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى نشر الإرشادات الأسبوع الماضي، والتي قالت إن هذه الاختبارات ربما …

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