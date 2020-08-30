مسؤول بالجبهة التركمانية يتعرض لمحاولة اغتيال خلال مشاركته بإحياء مراسيم عاشوراء في طوزخورماتو

2020/08/30 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الأحد، (30 آب، 2020)، باصابة عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية، هيثم هاشم مختار اوغلو، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال خلال مشاركته بإحياء مراسيم عاشوراء في طوزخورماتو.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية ومسؤول فرع صلاح الدين هيثم هاشم مختار اوغلو تعرض الى محاولة اغتيال خلال مراسيم عاشوراء في طوزخورماتو".

واضاف أن "مختار اوغلو تعرض لاصابة طفيفة على اثر ذلك".

يتبع.



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