إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 25 مليونا والوفيات تلامس 843 ألفا

2020/08/30 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، اليوم الأحد، حاجز 25 مليون إصابة، حيث كانت أكثر من نصفها في الأميركيتين.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، فإن "عدد الإصابات بـفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، بلغ أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم".

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى إن "الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية، وتم تسجيلها في الساعة 4:20 صباحا يوم الأحد".

وأضافت أنه في المجموع، "بلغ عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25,029,250 إصابة، بينها 842,915 حالة وفاة".

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