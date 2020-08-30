شاهد: ما سرّ انتخاب اوباما لرئاسة امريكا؟

2020/08/30 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مركز العالمي للتوثيق جهاد سعد بأن معركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل تمخضت بصدور قانون يعتبر منصفا بحق السود ...

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