"تعليم كوردستان" تقترح موعداً لعامها الدراسي وتحيله لمجلس الوزراء

2020/08/30 | 09:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع عقده أعضاء الوزارة ورؤساء الجامعات يوم أمس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة - صورة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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