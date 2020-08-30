2020/08/30 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعتبر الخبير الامني عماد علو تخفيض القوات الامريكية ..احدى نتائج الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة .وقال علو في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الانسحاب الامريكي من البلاد سيتم على خطوات مدروسة ومتفق عليها بين البلدين وفق الحوار الستراتيجي اضافة للاوضاع السائدة ".واضاف علو :" ان تقليل عدد القوات الامريكية خطوة ايجابية في ظل الرغبة السياسية والشعبية الخاصة بذلك والابتعاد عن اي توترات وازمات جديدة".وكانت وزارة الدفاع الامريكية اعلنت امس عن البدء بتخفيض القوات الامريكية في العراق./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني لـ / نينا / : تخفيض القوات الامريكية ..خطوة ايجابية تبعد التوترات والازمات الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني لـ / نينا / : تخفيض القوات الامريكية ..خطوة ايجابية تبعد التوترات والازمات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).