النقل: عملية نقل الزائرين داخل وخارج قطوعات كربلاء تجري بانسيابية عالية

2020/08/30 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزارة النقل، ان عملية نقل الزائرين داخل وخارج قطوعات كربلاء تجري بانسيابية عالية.وقال رئيس غرفة عمليات النقل الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام البهادلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان جهد وزارة النقل الخدمي الخاص بتفويج زائري الامام الحسين ( عليه السلام ) متواصل داخل قطوعات مدينة كربلاء المقدسة وخارجها"، مبينا ان "ذلك يأتي تزامناً مع بلوغ ساعات الذروة للزيارة المباركة".واضاف البهادلي ان "عملية النقل تجري وفق ما خطط لها وبانسيابية عالية لحركة الحافلات داخل وخارج قطوعات المدينة المقدسة"، لافتا الى ان "تواجد مفارز الوزارة في قطوعات كربلاء على مدار الساعة يسهم بضمان حركة نقل الحافلات بصورة مثالية ومرونة كبيرة ، فضلا عن تعزيز محور الابراهيمية ، الذي يشهد زخماً كبيراً للوافدين ، باعداد اضافية من الحافلات والمركبات"./انتهى10

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