اصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 25 مليونا على مستوى العالم

2020/08/30 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ احصيت اكثر من 25 مليون اصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم ، اكثر من نصفها في الاميركيتين.وفي المجموع، بلغ عدد الاصابات المعلنة ، حسب هذا التعداد ، 25 مليونا و29 الفا و250 ، بينها 842 الفا و915 وفاة.وسجلت اربع من كل عشر اصابات في الولايات المتحدة والبرازيل ، وهما البلدان الاكثر تضررا.وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة خمسة ملايين و960 الفا و652 (182 الفا و760 وفاة) وفي البرازيل ثلاثة ملايين و846 الفا و153 شخصا (120 ألفا و262 وفاة)./انتهى10

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