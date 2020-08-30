لا يوجد مانع من رحيل ميسي عن برشلونة مجانا خلال الصيف الحالى

2020/08/30 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ … فجرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع نادى برشلونة، فى ظل توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة النادى، بعد رغبته فى الرحيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الإحباط الكبير الذى يشعر به اللاعب من إدارة النادى، خاصة بعد الخسارة الكارثية أمام بايرن […]

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