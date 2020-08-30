الحمداني: الحشد الشعبي مازال على عهد الشهيد المهندس بخدمة الزوار

2020/08/30 | 09:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اكد قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الاحد، ان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس أسس أثرا طيبا بتسخير جميع الإمكانيات لخدمة الزائرين في عاشوراء والأربعين، مؤكدا أننا لازلنا على العهد معه في تقديم الخدمة للزوار وفي أحلك الظروف.وقال الحمداني في تصريح في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الشهيد القائد ابو مهدي المهندس كان يسخر جميع إمكانات الحشد الشعبي سواء على صعيد الآليات او المجاهدين أو الطبابة لخدمة الزائرين، ونحن في قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد لا زلنا على العهد مع الشهيد القائد ونعمل بكل ما نملك من جهد وإمكانات لخدمة الزائرين”.وأضاف أن “ الحشد الشعبي يعمل الان بالاضافة الى حماية السواتر تأمين كربلاء من اربع محاور، ويقوم بجهد كبير في عمليات التعفير داخل مدينة كربلاء، واشتراكه بعملية تنظيم عزاء ركضة طويريج، وتوزيع الكمامات الطبية والكفوف، فضلا عن الاشتراك بعملية نقل الزائرين من والى كربلاء المقدسة”.



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