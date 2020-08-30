2020/08/30 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تعلن تسجيل 57 اصابة جديدة بكورونا بينها ١٣ للكوادر الصحية

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