ترامب : امريكا تخطط لخفض الوجود العسكري في العراق

2020/08/30 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ …اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان الولايات المتحدة تخطط لخفض الوجود العسكري في العراق.ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: ” تخطط الولايات المتحدة لخفض الوجود العسكري في العراق“.وبحسب موقع “أوان” الأميركي، فإن “الولايات المتحدة تخطط لتقليص وجودها العسكري في العراق”.ونقل الموقع عن مسؤولين اميركيين القول، إن “الولايات المتحدة تدرس […]

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