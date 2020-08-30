شاهد: لماذا نحتاج لثقافة الحسين (ع) بهذا الوقت الحساس؟

2020/08/30 | 10:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الباحث الاسلامي العراقي الشيخ عادل الكرعاوي ان كل الطواغيت على مرّ التأريخ الذين حكموا العراق لاسيما الذين وقفوا على رقاب المسلمين في العراق كانو...

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