العامري ينعى مسؤول المدفعية بالحشد: كان بدرياً مقارعاً لصدام

2020/08/30 | 10:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى زعيم تحالف الفتح هادي العامري، مسؤول المدفعية بالحشد الشعبي في محافظة ديالى شرقي العراق عامر احمد صالح الذي استشهد بهجوم لجماعة داعش الوهابية الج...

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