داعش يوقع ضحايا في صفوف

2020/08/30 | 10:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا أحدث هجوم يشنه مسلحو داعش في ريف الحسكة قرب الحدود العراقية، وسبقته سلسلة هجمات أخرى طالت قوات سوريا الديمقراطية بشكل عام - صورة ارشيفية

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