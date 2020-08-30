برهم صالح في كلمته: العراق يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة ويجب الاسراع بالاصلاح

2020/08/30 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح ان العراقُ اليومَ يعيشُ مرحلةَ تحولاتٍ حساسةٍ وخطيرة، مشيراً إلى ضرورة تلبيةِ الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكامِ إلى الشعب في انتخاباتٍ مبكرة.وقال صالح في كلمة عزاء وجهها للمسلمين في العراق … Readmore

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