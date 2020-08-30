محلل سياسي لـ/نينا/: اغلب القوى السياسية لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة.. وستعيق اجراءها

2020/08/30 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري:" ان اغلب القوى السياسية غير راغبة باجراء الانتخابات المبكرة وستعيق عملية اجراءها ".وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "قدرة الحكومة على اجراء الانتخابات ، تتمثل بقضية اعلانها الموعد وقد اعلنت ذلك ، اضافة الى توفير التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات والخطة الامنية لخلق اجواء آمنة للانتخابات وهي تعمل على ذلك".واضاف ان "اجراء الانتخابات بموعدها يتوقف على الارادة السياسية، وان اغلب القوى السياسية غير راغبة باجراء هذه الانتخابات المبكرة"، مشيرا الى ان "هذه القوى ستعيق عملية اجراء الانتخابات ، وبالتالي تحول موضوع عدم اجراء الانتخابات على قدرة الحكومة".وشدد الشمري على :" ضرورة تعديل قانون الاحزاب ، الذي يسمح باستخدام المال السياسي وتوظيف الدولة مواردها من قبل الاحزاب المتنفذة، ويسمح للسلاح بان يكون منفذا لاجندات سياسية لغرض الضغط على الناخبين باتجاه معين"، لافتا الى "اهمية ان تتكامل منظومة مؤسسات الدولة ، كمفوضية الانتخابات والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، للخروج بانتخابات حرة ونزيهة"./انتهى10

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