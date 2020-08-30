قتيل في اشتباكات بين مناصرين لترامب ومحتجين في بورتلاند الامريكية

2020/08/30 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قتل شخص جراء اشتباكات في مدينة بورتلاند الامريكية ، بين محتجين ومناصرين للرئيس دونالد ترامب .وذكرت شرطة بورتلاند على تويتر :" ان تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، وحدثت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين".واضافت "تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات في بعض الحالات"، مشيرة الى :" ان شخصا لقي حتفه في اطلاق نار"، ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.واندلعت اشتباكات في شوارع بورتلاند، بعد ان دخلت مجموعة من السيارات الى المدينة كجزء من القافلة المؤيدة لترامب، مما اثار غضب المحتجين المناهضين للرئيس الذين حاولوا عرقلة المسيرة./انتهى10

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