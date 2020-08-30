تسريبات غير سارة: “آيفون 12” الأغلى ثمنا على الإطلاق

2020/08/30 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت تسريبات جديدة عن أنباء غير سارة بشأن سلسلة هواتف “آيفون 12” المرتقب الإعلان عنها قريبا، وهي أنها ستكون أغلى هواتف “آيفون” على الإطلاق، بقفزة في السعر تصل إلى 150 دولارا أكثر مما كان متوقعا في السابق.وبحسب معلومات حصل عليها موقع “TrendForce”، فإن هاتف “آيفون 12” الجديد بشاشة حجمها 5.4 بوصة سيبدأ سعره من 749 دولار، وهاتف “آيفون 12 بلس” بحجم 6.1 بوصة بسعر 849 دولار، بينما سيكون سعر هاتف “آيفون 12 برو” هو 1099 دولار، وأخيرا هاتف “آيفون 12 برو ماكس” بـ1199 دولار، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية.وفسر الموقع سبب هذه الزيادة في السعر إلى احتواء هاتف “آيفون 12” على شبكة “الجيل الخامس”، رغم أنها مازالت غير متاحة لمعظم المستخدمين حول العالم، كما تعتبر رقائق “الجيل الخامس” باهظة الثمن بشكل كبير، إلى جانب تبديل شركة “أبل” الأمريكية شاشات هواتفها من “إل سي دي” إلى “أوليد”، الأمر الذي زاد من تكلفة التصنيع.كما لفت موقع “TrendForce” إلى أنه مع هذه الزيادات المتوقعة في سعر “آيفون 12” فإن “أبل” تسعى بشدة إلى خفض تكاليفها عن طريق إزالة الشاحن وسماعات “إير بودز” من علبة الهاتف الجديد، وكذلك تقليص سعة البطارية.وبحسب موقع “9to5Mac” المعني بأخبار “أبل”، فإن بعض المتابعين لأخبار “آيفون” على الإنترنت رصدوا نشر “آبل”، الخميس 20 أغسطس، موجزا اختباريا عبر حسابها الرسمي على موقع “يوتيوب” للفيديوهات لحدث مباشر ستعقده في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، ولكنها سارعت بحذفه.ويتزامن الموعد مع نفس تاريخ إطلاق هاتف “آيفون 11” في العام الماضي، كما يتناسب تماما مع تواريخ إطلاق “آيفون” السابقة الأخرى، إذ تم إطلاق “آيفون إكس وإكس إس” في 12 سبتمبر و”آيفون 7″ في 7 سبتمبر و”آيفون 6 و6 إس” في 9 سبتمبر.انتهى 25

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