مقتل شخص باشتباكات بين جماعات متناحرة في بورتلاند الأمريكية

2020/08/30 | 10:16 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة قتل شخص بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة في مدينة بورتلاند الأمريكية التي شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.وقالت الشرطة، إن أعمال العنف وقعت في منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات.وذكرت شرطة بورتلاند على تويتر إن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند.ووقعت بعض حالات العنف بين …

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