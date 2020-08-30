برشلونة ينفي إمكانية رحيل ميسي مجانا

2020/08/30 | 10:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} يشهد مسلسل الصراع بين ليونيل ميسي وإدارة ناديه برشلونة، حلقة جديدة تتعلق بعقد الأرجنتيني مع البلوجرانا.





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو 2021، مع وجود شرط جزائي قيمته 700 مليون يورو، وبند يتيح له الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت أن ميسي يمكنه المغادرة مجانًا، وقيمة فسخ العقد فرضت في موسم 2019-2020 فقط.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، نفى برشلونة هذا الأمر، مؤكدًا أن الشرط الجزائي مازال سارٍ في عقد ميسي، واللاعب لا يمكنه الرحيل مجانًا.

وكان برشلونة أوضح سابقًا - بشأن ما يتعلق بتفعيل بند الرحيل هذا الصيف - أن البند انتهت فاعليته في يونيو الماضي، ومن جانبه يعتبر ميسي أن البند سارٍ، باعتبار أن الموسم امتد حتى أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن تقارير الصحف الإسبانية، أكدت أن ميسي أخطر إدارة برشلونة بعدم حضوره اختبار كورونا للاعبي الفريق، والمقرر له اليوم الأحد، ولن يتواجد في تدريبات الاثنين أيضًا.

محمد المرسومي

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