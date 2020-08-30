مصرف الرافدين يبدأ بصرف رواتب موظفي الكهرباء والاتصالات عبر بطاقة ماستر كارد

2020/08/30 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرافدين، الاحد، بيانا بشأن رواتب موظفي دوائر الكهرباء والاتصالات.وقال المصرف في بيان ان “تم توزيع رواتب موظفي دوائر وزارتي الاتصالات والكهرباء عن طريق بطاقة الماستر كارد”.واشار الى انه “بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون … Readmore

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