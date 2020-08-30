الصدر :تكالبت علينا القوى الخارجية ظلماً وعدواناً.. لكننا مستمرون حتى التحرير والإصلاح

2020/08/30 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الاستمرار في “الانتفاضة من الإصلاح” في العراق “حتى التحرير والإصلاح”، مشيراً إلى أن “القوى الخارجية تكالبت علينا ظلماً وعدواناً”.وقال الصدر في بيان بمناسبة حلول عاشوراء موجهاً حديثه للإمام الحسين بن علي الذي قتل … Readmore

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