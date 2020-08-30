رويترز عن استهداف المنطقة الخضراء: واشنطن تلقي باللوم على فصائل مدعومة من إيران

2020/08/30 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر بشرية، مشيرة الى أن انطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من بغداد.

وفي التفاصيل أكدت وكالة رويترز ان واشنطن تلقي باللوم في مثل هذه الهجمات على فصائل مدعومة من إيران، مشيرة الى ان إيران لم تعلق مباشرة على الهجومين لكن جماعات يعتقد أنها مرتبطة بفصائل متحالفة مع إيران أعلنت مسؤوليتها عن بعض الهجمات.

واعتبرت رويترز ان العراق، مسرح أعمال عنف ناجمة عن التوتر الأميركي الإيراني، الا أنه يتجنب الانجرار إلى أي مواجهة إقليمية كبرى، لافتة الى ان الشرق الأوسط كاد أن ينزلق إلى أتون حرب شاملة بعد الضربة الأميركية التي أودت بحياة قاسم سليماني والقيادي وأبو مهدي المهندس في بغداد.

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