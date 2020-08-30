الغانمي حول عمل وزارة الداخلية: لا مكان للمفسدين بين الشرفاء

2020/08/30 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

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يواصل وزير الداخلية عثمان الغانمي حملته ضد الفاسدين في جميع مفاصل وزارته.

حيث جدد في بيان تأكيده أن شعار عمل وزارة الداخلية لا مكان للمفسدين بين الشرفاء، وأن وزارة الداخلية لابد أن تكون بيضاء اللون كزي رجل شرطة المرور كي تكسب ثقة المواطنين، موجها بضرورة تسهيل إنجاز جميع معاملات المواطنين وتذليل العقبات.

كما وجه بحجز جميع العجلات المضللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل في جميع المحافظات، مشدداً أيضاً انه لا مجاملة على حساب العراقيين، مطالبا بأن تكون هناك نتائج جيدة لعمل شرطة المرور خلال الأيام المقبلة.

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