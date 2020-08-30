تحالف الفتح : ابلغنا الكاظمي رفضنا بقاء القوات الامريكية ثلاث سنوات

2020/08/30 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ … كشف المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، عن ابلاغ التحالف الدولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بقاء القوات الاميركية في العراق لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا ابلغنا الكاظمي رفضنا ببقاء القوات الامريكية ثلاث سنوات .وقال الاسدي في حوار تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “العدو يحاول استهداف صمام الأمان في العراق بضمنها المرجعية […]

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