الاستجابة المناعية لفيروس كورونا لدى الرجال كبار السن اضعف من النساء

2020/08/30 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … خلصت إحدى الدراسات إلى أن الرجال كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والوفاة به مقارنة بالنساء من نفس الشريحة العمرية.وأظهرت دراسة نشرتها مجلة “نيتشر” أن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا لدى الرجال، خاصة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، أضعف مقارنة بالنساء.وكشف العلماء أن أجسام النساء أنتجت كميات أكبر […]

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