2020/08/30 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفنتوس يخطط لضم ميسي بجانب رونالدو

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، صراع الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني الذي أبلغ إدارة ناديه بقرار رحيله عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : مسيرةُ الاصلاحِ تلكأت رغم مطالبات الشعب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : مسيرةُ الاصلاحِ تلكأت رغم مطالبات الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).