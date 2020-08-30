2020/08/30 | 10:28 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليمن.. حزب الاصلاح فرع الإخوان يشدد قبضته على الريف الجنوبي الغربي للمدن الساحلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/30 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. حزب الاصلاح فرع الإخوان يشدد قبضته على الريف الجنوبي الغربي للمدن الساحلية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن.. حزب الاصلاح فرع الإخوان يشدد قبضته على الريف الجنوبي الغربي للمدن الساحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).