2020/08/30 | 10:28 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار تظاهرات الموظفين والعاطلين عن العمل في السليمانية للمطالبة بحقوقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/30 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

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