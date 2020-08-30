بايدن يحذر من التستر على “التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية

2020/08/30 | 10:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قرار رئيس الاستخبارات الوطنية وقف تقديم الإحاطات الإعلامية لأعضاء لجان المخابرات في الكونغرس الأمريكي.واعتبر أن القرار يهدف إلى التستر على “التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية.وقال بايدن، في بيان على موقع حملته الانتخابية، إن شاغل المنصب الرئاسي حاليا، يأمل في دعم ترشيحه من السلطات […]

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