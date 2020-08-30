عن المذاهب والطوائف.. رايات تستولد رايات.. وحروب تتناسل من حروب

2020/08/30 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين "الأركان" الخمسة (الدين واللغة والجغرافيا، التاريخ والمستقبل المشتركين) لوحدة الأمة العربية، التي حفظناها صغاراً عن ظهر قلب كما حفظنا أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، احتلت "وحدة الدين" مكانة جوهرية، كواحدة من أهم مقومات "وجود الأمة"، ورافعة من أهم روافع وحدتها: أكثر من 95 بالمئة من العرب مسلمين، والمسيحيون منهم، هم أهل ذمة وكتاب، مسيحيون عقيدةً ومسلمون حضارةً، ولطالما عاشوا أو تعايشوا في وئام وانسجام تحت ظلال دولة الوحدة، أو دولة الخلافة.

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