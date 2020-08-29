هدية غير متوقعة من ''ابو هشيمة'' لزوجته ياسمين صبري

2020/08/30 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اهدى رجل الاعمال المصري، احمد ابو هشيمة، سيارة رولز رويس داون بقيمة 620 الف دولار الى زوجته الفنانة ياسمين صبري.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس داون موديل 2020 أهداها "أبو هشيمة"، لزوجته الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 آب 2020، ويبلغ ثمنها 6.113.545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر بـ 3.717.137 ملايين جنيه، حيث يصل مجموع المبلغين الى ما يقارب الـ620 الف دولار اميركي.

#فيتو..



#عاجل

هدية #أبوهشيمة..



أول صور لسيارة #ياسمين_صبري الجديدة pic.twitter.com/bHk54qSkMH

— بوابة فيتو (@Vetogate) August 29, 2020

وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في نيسان الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.

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