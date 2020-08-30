فيدال يصدم إنتر ميلان

2020/08/30 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحافية، عن رغبة لاعب وسط فريق برشلونة، النجم التشيلي أرتورو فيدال، في العودة إلى الدوري الإيطالي، خلال الصيف الحالي، ولكنه يفضل الانضمام إلى ناديه السابق يوفنتوس، على إنتر ميلان، الذي يحاول الحصول على خدماته منذ حوالى أكثر من عام.

ذكرت صحيفة “La Cuarta” التشيلية، أن فيدال يفضل العودة إلى يوفنتوس على الانضمام إلى فريق إنتر ميلان، من أجل العمل تحت قيادة زميله السابق أندريا بيرلو، الذي تولى تدريب “اليوفي”.

وأضافت الصحيفة: “النجم التشيلي يرى أن اللعب مع فريق “السيدة العجوز”، خاصة في وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ستكون لديه الفرصة في تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا”.

وكانت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، أشارت إلى أن إنتر ميلان بدأ مفاوضاته مع وكيل أعمال النجم التشيلي فيدال، من أجل التوصل إلى إتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية، ومن ثم التفاوض مع برشلونة، حول القيمة المادية للصفقة.

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