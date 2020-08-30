2020/08/30 | 11:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: أعداء الشعب والقانون حاولوا تأجيج الفتنة ويخططون لضوضاء مفتعلة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: أعداء الشعب والقانون حاولوا تأجيج الفتنة ويخططون لضوضاء مفتعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).