ترامب يعيد نشر خبر عن سحب القوات الأمريكية من العراق ويؤكد: الولايات المتحدة تخطط لخفض وجودها

2020/08/30 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نشر تقرير يخص تقليص عديد القوات الأميركية في العراق، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وعلق ترامب على التقرير، بعبارة، "تخطط الولايات المتحدة لخفض الوجود العسكري في العراق"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جيسيكا ماك نولتي، أمس السبت، البدء بخفض عديد القوات الأمريكية، في العراق.

وقالت نولتي في حديث نقلته "سكاي نيوز"، إن "قرار التخفيض جاء بعد التقدم الذي تحقق في الحرب على داعش".

وأضافت أنه "لم يتم تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد".

ووفقا لما قاله مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأميركية في العراق.



وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بع ويقضي بسحب 3500 جندي اميركي في العراق.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدمه نحو إنهاء الحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط خلال خطاب قبول ترشيحه.

قال: "على عكس الإدارات السابقة ، لقد أبعدت أمريكا عن الحروب الجديدة".



"قواتنا عائدة إلى الوطن".

ومضى الرئيس في التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل للقوات في المستقبل القريب.

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