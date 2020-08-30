نائب يحدد 3 أسباب لتكرار خروقات داعش في ديالى ويتحدث عن ’’ممرات آمنة’’ لعناصره

2020/08/30 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاحد (30 آب 2020)، ثلاثة أسباب وراء الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في محافظة ديالى، بالآونة الاخيرة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى شهدت تصعيداً في الهجمات المسلحة لتنظيم داعش بالأيام الماضية في 5 قواطع، أبرزها ريف خانقين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الامنية والحشد الشعبي والمدنيين، على حد سواء".

وأضاف، أن "3 أسباب تقف وراء خروقات ديالى، وهي نقص في القطعات العسكرية الماسكة للقواطع، ونشاط خلايا التنظيم، فضلاً عن وجود ممرات تسلل على الحدود مع صلاح الدين ما زالت تستغل من قبل داعش في إرسال مقاتليه من صلاح الدين إلى ديالى، ما يؤدي إلى تكرار الخروقات".

وأكد، أن "تلك الممرات هي السبب الاهم والابرز في التصعيد الاخير".

وبين فترة وأخرى، تشهد محافظة ديالى هجمات متكررة من قبل تنظيم داعش، على القطعات الأمنية والمواطنين المتواجدين في المحافظة، مما يتسبب بمقتل بخسائر بشرية وإصابات.

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