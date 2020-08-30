خاميس يستعد للرحيل عن ريال مدريد

2020/08/30 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت تقارير صحافية، أن خاميس رودريغيز على وشك مغادرة نادي ريال مدريد خلال الصيف الجاري، وذلك من أجل الانضمام لصفوف نادي إيفرتون.

سيضطر خاميس إلى مغادرة ريال مدريد هذا الصيف، وذلك بعد الوقت الصعب الذي عاشه الدولي الكولومبي مع “الملكي” الموسم الماضي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

ووفقاً لموقع توك سبورت: “خاميس سينتقل بالفعل إلى إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث سيخضع اللاعب 29 عاماً إلى الفحوصات الطبية الأسبوع المقبل، قبل الإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب للنادي الإنجليزي مقابل 25 أو 30 مليون يورو.

وسيجتمع بذلك خاميس مع المدرب كارلو أنشيلوتي في إيفرتون، حيث سبق وأن عمل الثنائي معاً في كلاً من ريال مدريد في البداية خلال موسم 2015، ثم في بايرن ميونخ خلال عام 2018.

ودعم إيفرتون صفوفه بشكل جيد هذا الصيف، فبالإضافة إلى خاميس أصبح “التوفيز “على وشك الحصول على خدمات، لاعب نادي نابولي آلان، وذلك مقابل 25 مليون يورو أيضاً.

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