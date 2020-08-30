2020/08/30 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعرب نادي ريال مدريد، عن استياءه من البروتوكول الخاص بـ رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”، بشأن اختبارات فيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19″، استعدادًا لاستئناف التدريبات، تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد 2020/2021.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنّ “عدم موافقة الليجا على اجراء الفحوص للاعبي ريال مدريد في المنازل أغصب مسؤولي النادي للغاية، حيث كانوا يرغبون أن يخضع اللاعبين والجهاز الفني للتحليلات في منازلهم، لتجنب وجود أي حالات إيجابية في مرافق النادي”.

وقالت الصحيفة إنه “رغم غضب مسؤولي البلانكوس، ألا أن لاعبوه سيتواجدون بشكل طبيعي، في تمام الساعة الثامنة صباحًا غدًا، للخضوع للاختبارات، وسيتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي”.

وكان من المفترض أن يخضع نجوم ريال مدريد لاختبارات كورونا، في منازلهم، والعودة إلى فالديبيباس، غدًا الاثنين.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب في ريال مدريد بسبب بروتوكول الليجا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب في ريال مدريد بسبب بروتوكول الليجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).