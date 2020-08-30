وعن العالم العربي... اليوم وغدا... - غسان صابور

2020/08/30 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور وعــن الــعــالــم الــعــربــي...



اليوم و غدا...العالم العربي..



العالم العربي مات من سنوات بعيدة...



لأنه لم يتقدم..



ولم يتطور...



والجمود..



وخاصة جموده الديني والفكري والتقاليدي..



والاجتماعي والحضاري..



لا ولم ولن يتطور..



دخل بموات كوماتي..



أبدي...بلا أية خارطة مستقبل...



وأصبح أوسع ظاهرة موات بالعالم..



وخاصة منذ نهاية القرن العشرين...



رغم حصول غالب دوله بالمشرق أو بالمغرب على كيان ومظاهر استقلا ......





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