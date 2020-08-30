السد العالي .. تجربة أدبية - أحمد الخميسي

2020/08/30 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي تحتفل الأوساط المصرية بالذكرى الخمسين لبناء السد العالي، عندما اكتمل بناؤه في يوليو 1970، عند بناء السد العالي تبلورت رؤى عديدة فكرية وأدبية وسياسية تجاه تلك التجربة الفريدة، ولن نتوقف هنا عند رؤية الإخوان التي عبر عنها عمر التلمساني في عهد السادات حين كتب يقول: " نسأل الله أن يهييء لمصر من يكون له من الحزم والحسم ما يقضي به على هذا السد المشئوم ويهدمه".



ذلك أن الإخوان لم يتمنوا الخير لمصر قط .



عل ......





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